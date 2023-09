Equipo colombiano ‘aprovechó el papayazo’ y se burló de Gustavo Bolívar con un claro indirectazo

Gustavo Bolívar es uno de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá que más polémica genera, especialmente después de las vallas publicitarias que decidieron promover en inglés para hablar acerca de la educación de los niños. Ante esto, un equipo del fútbol colombiano aprovechó ‘el papayazo’ para burlarse de frente.

En primer lugar, es necesario hacer alusión a las vallas que se ven en Bogotá para la campaña de Bolívar, en las que promueve las propuestas que tiene con mensajes dedicados a la ciudadanía y a sus posibles votantes. Uno de los principales, “no te robaré”, en alusión a la promesa de gobierno transparente.

No obstante, la que en las últimas horas causó revuelo fue la que apareció en inglés, pues el candidato aseguró que el 97% de los niños de zonas populares no entenderá lo que dice en la valla. A lo que rápidamente salieron a corregirlo.

Según el periodista Diego Santos, el término que debieron utilizar en la campaña no era “educate” (educar) sino “teach” (enseñar), pues el primer concepto obliga a un proceso desde los 0 años de edad de los pequeños, lo cual no es el cometido, pues la propuesta está enfocada en el estudio de colegio.

A continuación le presentamos la valla compartida en la cuenta de X de Bolívar:

Mi primera valla.

El 97% de los habitantes de zonas populares no entenderá lo que dice esta valla.

Bogotá necesita educación bilingüe, urgentemente!

RT #BogotáTuAlcalde pic.twitter.com/Z6HIGFiILh — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 7, 2023

Un equipo del fútbol colombiano se burló de Bolívar:

Aunque en ningún momento mencionan el nombre del candidato a la Alcaldía de Bogotá 2023, la parodia es innegable y fácil de reconocer.

Todo fue obra de Fortaleza, un equipo de la segunda división del fútbol colombiano, que ha acostumbrado a sus seguidores a publicar contenido llamativo.

En esta ocasión replicaron la valla y escribieron “I will entrenate your children” (entrenaré a tus niños) y lo acompañaron de “Mi primera valla. El 97% de los niños no entenderán por qué, pero me necesitan”.