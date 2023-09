Vélez le puso fin a la polémica de cuáles son los clásicos de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez entró al baile de la polémica por estos días de si el duelo entre la Selección Colombia y la de Venezuela es un clásico o no, para dejar claro cuáles son los partidos que así se pueden considerar por nuestro lado.

Ambas selecciones se miden este jueves en el inicio de la Eliminatoria rumbo al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se ha generado un gran debate al respecto que divide opiniones.

El analista arrancó dando una aterrizada a quienes tiene sobrevalorada a la Selección Colombia que desde el 2001 no gana ningún título oficial en la categoría de mayores: “Se pasaron todos estos años en los que no pasó nada. Hace 22 años no ganamos nada y nos llenamos por haber ganado 3 partiditos o haber sido terceros de Copa América. No, no, no. No hemos ganado nada”.

Colombia vs Venezuela sí es un clásico para Vélez

“Ante Venezuela jugaremos el clásico, uno de los dos clásicos. Mire cómo es la vida, Colombia tiene sus dos clásicos en estos primeros partidos porque jugamos contra Venezuela y Ecuador. Esos son los clásicos nuestros”, argumentó.

Y añadió que “Sí, no se rían. Nosotros no hacemos clásicos contra Argentina ni contra Brasil. Eso está en la imaginación de mucha gente. No. El campeón del mundo juega sus clásicos contra los europeos y contra Brasil, además de uno regional que es el del Río de La Plata contra Uruguay. Nosotros no somos clásicos de ellos”.

“Nuestros clásicos son Venezuela y Ecuador que son vecinos y están a la par con nosotros. Fin”, sentenció el periodista.

Al final, Carlos Antonio Vélez sí dejó claro que “En el clásico contra los venezolanos, casi siempre ganamos nosotros”.