En México quieren nacionalizar a un exreferente de Junior y muchos no se lo pueden creer

En los últimos días, cobró fuerza la noticia que el delantero del Atlas, Julián Quiñones, oriundo de Nariño, no jugaría para la selección Colombia, sino que se vestiría con la camiseta de México. Ahora parece que el combinado centroamericano quiere quedarse con otro futbolista colombiano que supo ser referente del Junior y muchos no se la creen.

México quiere nacionalizar a un exJunior:

Se trata del defensor de 25 años, Willer Ditta, quien actualmente juega en el Cruz Azul. El zaguero concedió unas palabras durante la conferencia de prensa después del partido en que su equipo cayó 2-3 con el América y le hicieron una particular pregunta acerca de su nacionalidad: le preguntaron si quisiera jugar con la selección de México y así respondió:

“En mis pensamientos está poder tener una oportunidad en la selección Colombia, me he venido preparando bien desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado, no se ha dado ahora, pero estoy trabajando, estoy con la esperanza y la ilusión puesta en seguir haciendo las cosas bien, en aportar primero al Cruz Azul y ya después si puedo darle una mano a la selección Colombia”, respondió de manera certera Ditta.

Muchos no se lo podían creer:

Aunque el futbolista dejó bien claro que no quiere jugar para otro país que no sea Colombia, en redes sociales dejaron saber tampoco quieren verlo con la camiseta de la ‘Tricolor’ porque no les convence su nivel:

“Los mexicanos están bien necesitados”

“Llevenselo para México jaja”

“Tranquilo Ditta juega con México te lo agradeceríamos”.

“ajaja andan mal de jugadores en Mexico ala, tremendo man tan limitado a la seleccion, jajajjajaj !”

“Ojalá jugara allá ese impedido”.

De todas maneras, el futbolista ya disputó el Torneo Preolímpico Sudamericano Sub23, así que no es posible que vaya a jugar con otro país.