“Qué les pasa por la cabeza”: Macnelly lanzó fuerte pulla por lo que vivió en la Selección

Macnelly Torres supo vestir la camiseta de la selección Colombia en tres eliminatorias mundialistas diferentes y la ‘Tricolor’ se clasificó a dos de tres. No obstante, el mediocampista se sintió maltratado, hecho que recalcó justo antes del partido contra Venezuela.

Vea acá: Ni James ni ‘Lucho’: Histórico de Venezuela confesó el jugador que más lo asusta de Colombia

Macnelly considera que debió recibir más agradecimiento por todo lo que le aportó al equipo y por el buen nivel que tenía:

“Yo creo que es un tema de muchos años, cuando llegan las eliminatorias solamente me queda el recuerdo que tuve la oportunidad de estar en muchos partidos, de ser uno de los pocos que estaba en Colombia y era titular en la Selección de mayores, donde había muchos jugadores en el exterior, muchos que por ahí se hablaba que tenían hasta mucho más cartel en el momento y yo tuve ese carácter y mi buen momento para ser titular”.

Además, complementó con su ausencia de las Copas del Mundo, aunque había sido parte importante para la clasificación y se despachó con un indirectazo para el cuerpo técnico y algunos jugadores:

“Lo del Mundial todos saben, yo creo que es un tema que ya lo he hablado muchas veces, que nunca entendí. Una decisión del cuerpo técnico, pero que realmente yo por lo que le di a la selección en esas eliminatorias, debía estar, pero bueno, uno no sabe qué se les pasa por la cabeza cuando al final en la lista aparecen jugadores que ni siquiera tuvieron un minuto en eliminatoria y terminan en la lista definitiva del Mundial. Es más un tema para el técnico y creo que nunca nadie se lo preguntó, todos me lo preguntan a mí y el que organiza la lista es el técnico”.

A continuación el video: