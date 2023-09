Crecen los rumores sobre el destino de Egan que a muchos les traerá malos recuerdos

Egan Bernal está corriendo la Vuelta a Espala 2023 con el equipo Ineos y aunque no ha tenido la mejor participación, pues se encuentra ubicado en la casilla 50 a más de 44 minutos, muchos no esperaban los rumores que han crecido acerca del futuro del colombiano.

La carrera de Egan podría tomar un rumbo inesperado:

Los rumores de la salida de Bernal del Ineos crecieron luego que la página ‘puerto a puerto’ reportara el interés de otro equipo para hacerse con los servicios del campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

El equipo que quiere a Egan es el Movistar, donde ya supieron correr colombianos como Nairo Quintana o Miguel Ángel López, que salieron mal pese a ser de los más destacados. Actualmente, Fernando Gaviria, Einer Rubio e Iván Ramiro Sosa son los escarabajos en dicha escuadra.

No obstante, los planes de llevarse al corredor de Zipaquirá no serían tan a corto plazo, pues no quieren pagar el fichaje al Ineos, por lo cual esperarían hasta diciembre de 2026 para convencer a Egan de unirse a su equipo, con la posibilidad de ser el líder.

Egan Bernal

Así van los colombianos en esta Vuelta a España 2023:

El mejor de los nuestros es el corredor del Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, en la posición 16, perseguido de Einer Rubio del Movistar, ambos a 6 minutos y 37 segundos del líder.

Sergio Higuita (BORA) ocupa la casilla 29 a 25 minutos y 35 segundos. Egan Bernal está 50 a 44 minutos y 53 segundos. Diego Camargo, del Education First está de 79 a 1 hora y 6 minutos. Finalmente, Juan Sebastián Molano ocupa la posición 142 a 1 hora y 39 minutos.