“Amargados”, Melissa Martínez le dijo sus verdades a quienes no celebran el 5-0 de Colombia contra Argentina

Conmemoramos el 5-0 de Colombia a Argentina@MelisaMarArtuz: "A los que no les gusta celebrar esta fecha les pregunto: ¿Qué celebramos entonces? No podemos ser unos amargados"



Opina con el #ESPNFShowColombia



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yLGSh8tWJP