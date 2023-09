Tras la derrota, Gamero reafirmó que no está preocupado por el rendimiento de Millonarios

Millonarios se enfrentó a Águilas Doradas por la Fecha 9 del segundo semestre de la Liga BetPlay, y el actual campeón de la Liga cayó derrotado dos goles a cero. Durante la rueda de prensa posterior al partido, Alberto Gamero expresó que pese a los resultados, sobre todo a los obtenidos como visitante, el equipo mantiene la mesura y se piensa preparar para los siguientes partidos.

El equipo bogotano lleva 10 fechas en las que no gana como visitante, e incluso en ocasiones a regresado a la capital sin sumar puntos para la tabla de posiciones, Gamero respondió: “No estoy preocupado, ni me voy a preocupar”

Las declaraciones de Gamero

Sobre el primer tiempo del partido y las mejoras que está planteando en el equipo, Gamero fue claro explicando que su plan de trabajo será mejorar en los resultados obtenidos como visitantes, para sacar más puntos: “No estoy preocupado, ni me voy a preocupar, lo que vi del primer tiempo fue muy bueno. A veces hablan de las malas estadísticas, pero no hablan de las buenas, a mí no me han dicho que llevamos 30 partidos sin perder en El Campín. Sé que tenemos que corregir, tenemos que sacar puntos de visitante para clasificar y yo sé que lo vamos a conseguir”.

A cerca del equipo y los jugadores, justificó que la no preocupación de la que habla es debido a que los jugadores han sido propositivos, y que lo unico que puede preocuparlo es la definición del equipo: “La única preocupación que hay es que no metemos los goles. Hoy llegamos. Nosotros hoy creamos todas las opciones de gol en el primer tiempo. Se perdió, pero Millonarios jugó por momentos muy bien contra un equipo que nos puso un partido de ida y vuelta. Hay que tener tranquilidad y cabeza fría”.