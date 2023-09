“Nos sirve de lección”: Técnico de Sao Paulo habló de James tras la eliminación

James Rodríguez se declaró responsable de la eliminación del Sao Paulo de la Copa Sudamericana luego de errar su penal ante la Liga de Quito. Su entrenador, Dorival Junior, salió a hablar del mediocampista de la selección Colombia.

Técnico de Sao Paulo habló de James tras la eliminación:

Rodríguez recibió palabras de consuelo de uno de los referentes del equipo como lo es Lucas Moura y el caso del entrenador no fue la excepción, pues dejó en claro que no va a tomar ningún tipo de decisión por su fallo:

“James falló por una circunstancia, se resbaló, si no, hubiera marcado el gol. Terminó sucediendo, no tenemos que castigarlo. Nos sirve de lección. Pueden pasar cosas buenas, quién sabe. Nos estamos preparando para un momento como este”, dejó claro Dorival y complementó con que no es únicamente error de él, sino que es una derrota de todo el equipo:

“Me dio la impresión de que tuvo dos toques de balón, pero entró muy bien en el partido y estuvo haciendo un gran papel. Asumió la responsabilidad en los vestuarios. Es responsabilidad de todos nosotros. Estaba muy triste por el momento, como lo estamos todos. Tenemos que levantar la cabeza y buscar una nueva motivación”, concluyó el estratega.