Un periodista de ESPN aseguró que ‘Maca’ debería estar en la Selección Colombia en lugar de James

Un periodista de ESPN preferiría ver a Mackalister Silva que a James Rodríguez en la Selección Colombia. La llamativa afirmación volvió a poner sobre el deseo de muchos hinchas de millonarios y seguidores del fútbol colombiano: ver a ‘maca’ en ‘La Tricolor’.

El 31 de agosto de 2023, horas después de que salió a la luz de la convocatoria de ‘La Tricolor’ y durante la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, el periodista ‘Pacho’ Vélez hizo una afirmación bastante llamativa. Mientras explicaba que no ve bien el llamar a jugadores ‘viejos’ que no tienen nivel, como James, trajo a colación a David Mackalister Silva, el capitán de Millonarios. Resulta que ‘Pacho’ aseguró que, sin duda, preferiría ver a ‘Maca’ en la Selección y no a James.

“Yo llamo a Mackalister por encima de James hoy, no me cabe ninguna duda”, Francisco Vélez

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Colombia?

El primer oponente de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será Venezuela. El conjunto colombiano jugará en calidad de equipo anfitrión y el encuentro está agendado para el jueves 7 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Después de esto, el equipo nacional afrontará su siguiente desafío como visitante. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a la Selección de Chile el martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, el mismo escenario en el cual el Colo Colo juega como local.

Son 18 jornadas en las que Colombia debe asegurar su cupo para la Copa del Mundo. Después de su partido contra Chile, en octubre la ‘tricolor’ estará de cara a Uruguay y Ecuador. Para noviembre, la cita será con Brasil y Paraguay. El calendario se retoma el siguiente año, también en septiembre contra Bolivia y los partidos de vuelta.

El Mundial tiene fecha de inicio el 9 de junio de 2026.

