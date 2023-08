Lanzaron delicada acusación por uno de los convocados a la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este jueves su convocatoria de la Selección Colombia para los dos primeros duelos de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 contra Venezuela y Chile y sobre la misma llegó una delicada acusación sobre un presunto favor en el llamado de un jugador puntual.

El encargado de puntualizar esto fue el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez que criticó en varios aspectos el llamado del profesor Néstor Lorenzo.

A través de sus redes sociales, el analista reprochó varios nombres, cuestionó la falta de renovación, pero también señaló que un llamado se dio por un favor.

Llamado de arquero a Colombia sería un favor

Es puntualmente sobre la convocatoria del tercer arquero por la que hizo énfasis Carlos Antonio Vélez que sentenció: “el tercer arquero es un favor…”.

Su trino completo sentenció: “A mano alzada.. lo único coherente de la convocatoria de Lorenzo fue el mantener 15 de los 17 q jugaron más de 100 minutos en los 5 partidos de este año. Lo demás… no se ha podido “destetar” de los q nos eliminaron de catar, el tercer arquero es un favor, la reencauchada de Santi Arias de Novela, hay 10 mejores q Mina que no ha jugado un solo minuto desde hace dos meses, no le sirve nadie de los equipos Colombianos y eso q se deja ver en todos los estadios. Y Castaño el mejor en varios amistosos qué ? Justo lo de Cordoba y Casierra q esta vez si merece el llamado por ser el delantero en mejor estado de forma y números. Es lo q hay!”.

Los arqueros llamados fueron Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Millonarios) y Devis Vásquez (Sheffield Wednesday).

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el cuerpo técnico de la Selección Colombia de Mayores, que es liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la lista de jugadores convocados para los partidos correspondientes a las fechas 1 y 2 de las Clasificatorias Conmebol, para la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, en donde la Selección Nacional enfrentará a sus similares de Venezuela en Barranquilla y Chile en Santiago.

A continuación, el listado de los 26 jugadores:

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL)

Camilo Vargas – Atlas FC (MEX)

Carlos Cuesta – KRC Genk (BEL)

Daniel Muñoz – KRC Genk (BEL)

Dávinson Sánchez – Tottenham Hotspur (ENG)

Deiver Machado – RC Lens (FRA)

Devis Vásquez – Sheffield Wednesday (ENG)

James Rodríguez – São Paulo (BRA)

Jéfferson Lerma – Crystal Palace (ENG)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – FC Krasnodar (RUS)

Jhon Jáder Durán – Aston Villa (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna FC (ITA)

Johan Mojica – CA Osasuna (ESP)

Jorge Carrascal – Dinamo Moscú (RUS)

Juan Fernando Quintero – Racing Club (ARG)

Juan Guillermo Cuadrado – Inter de Milán (ITA)

Luis Díaz – Liverpool (ENG)

Luis Sinisterra – Leeds United (ENG)

Mateo Cassierra – Zenit FC (RUS)

Matheus Uribe – Al-Sadd (QAT)

Rafael Santos Borré – Eintracht Frankfurt (GER)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – FC Cincinnati (USA)

Wílmar Barrios – Zenit FC (RUS)

Yerry Mina – ACF Fiorentina (ITA)