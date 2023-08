Carlos Antonio Vélez no rebajó de inmaduro y rebelde a estrella del ‘verdolaga’ por dejar ‘tirado’ al equipo

El mediocentro de Atlético Nacional, se prepara para despedirse del fútbol colombiano y está en el proceso de exámenes para ser parte del Girona, y no del Manchester City como se venía rumorando. El jugador de 18 años llegaría como un sustituto de Oriol Romeu, y después de ser parte de ciclos de la Selección Colombia Sub-23, que van a enfrentar a México en unos encuentros amistosos, el mediocampista está listo para perecer al futbol español.

No todo es color rosa y Carlos Antonio Vélez, afirmó que Jhon Solís, aunque es un jugador de mucha calidad, es joven y que “está recién destetado” y además que los elogios han nublado su juicio, por lo que Solís anda en una rebeldía inexplicable y eso le hace pensar que Solís no está listo para el fútbol internacional “es muy bueno, pero es inmaduro”.

Las declaraciones de Vélez

Aunque Vélez admira las capacidades futbolísticas de Solís, aclaró que no le gustó la actitud que tomó durante las últimas semanas cuando anunciaron su posible partida: “Un muchachito recién destetado, no nos cansamos de elogiarlo, pero eso lo mareo. Y aunque ese negocio no se ha cerrado, es muchacho, entró en rebeldía y no quiso venir al partido de Bogotá y además no ha querido entrenar”

Además, aunque entiende la decisión de Solís, sostiene que los mercados colombianos no pueden competir contra Europa, y se deberían tomar medidas: “Yo entiendo, la diferencia salarial es muy grande, los equipos colombianos no pueden competir con los salarios que les ofrecen, comparativamente con lo que pagan los equipos colombianos y siendo un equipo grande como Nacional, el salario Europeo es 16 veces más que lo que se gana en Colombia”

Aquí la propuesta de Vélez: “Los equipos colombianos, sin violar las normas FIFA, tienen que hacer un compromiso de lealtad, poner un mínimo de permanencia, y digo que está destetado porque solamente en su carrera ha jugado 47 partidos. Tiene condiciones futbolísticas, pero estoy hablando de otra cosa, Nacional le da salida a un montón de jugadores y resulta que de la noche a la mañana se van”.