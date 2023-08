Juan Sebastián Molano nos puso a soñar, pero perdió etapa de la Vuelta a España en el último suspiro

El final de la etapa 4 de la Vuelta a España fue vibrante y tuvo a Juan Sebastián Molano como protagonista hasta el final, pues se fugó y parecía que se quedaría con la victoria de esta etapa, pero al final Kaden Groves se impuso y dejó al colombiano en la segunda posición.

El colombiano aprovechó una caída masiva, en la que estuvo involucrado Santiago Buitrago, y se adelantó a todos a varios metros de la meta. Sin embargo, no contó con el fuerte ataque del ciclista australiano que dejó a Molano sin su primera etapa en esta edición de la Vuelta.

Vea el sprint final:

¡POR POCO! 🚵🏽‍♂️



El colombiano Sebastián Molano estuvo a punto de llevarse la cuarta etapa de La Vuelta a España 🇪🇸, Kaden Groves celebró y el sprinter cafetero se quedó con el segundo lugar. 🇨🇴



▶️ El venezolano Orluis Aular, fue sexto. 🇻🇪



🎥 La Vuelta pic.twitter.com/uKbwbNOQ3e — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) August 29, 2023

#LaVuelta23 / 🇦🇺 Kaden Groves (ADC) victorieux sur l'étape du jour ! Il dépasse sur le fil 🇨🇴 Juan Sebastian Molano (UAD) ! #LesRP pic.twitter.com/adRmx3yJIi — Renaud Breban (@RenaudB31) August 29, 2023

Molano sabía a lo que iba:

Durante una entrevista con ESPN, justo antes del inicio de la etapa número 4 y habló de lo que ha sido la primera semana de la Vuelta a España, de cómo se ha sentido y lo que le ha quedado hasta ahora:

“Me he sentido muy bien en estos primeros días, he tenido buenas sensaciones, me siento con confianza, he pasado las subidas bien y eso es lo más importante para mí y lo mental”.

Ante esto, le preguntaron que si creía tener posibilidades de quedarse con esta cuarta fracción y muy ilusionado hizo saber que tenía claro a lo que iba:

“Hoy hay muchas posibilidades, conozco muy bien la etapa, hago esos sectores en carro cuando voy a las carreras, la llegada no la conozco, pero es una llegada que también me parece bonita, deseable en los últimos 500 metros y hoy daremos el 200%”, dijo Molano.

A continuación la entrevista: