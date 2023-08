¡Qué compromiso! Jugador de Millonarios llegó en ‘TransMi’ al partido contra Nacional

Aunque todas las miradas se las llevó la victoria con polémica arbitral de Millonarios sobre Atlético Nacional, uno de los jugadores del cuadro ‘embajador’ causó curiosidad por las calles, pues llegó al Estadio el Campín en TransMilenio.

Jugador de Millonarios llegó en TransMilenio:

No se trata de uno de los futbolistas que fueron convocados por parte de Alberto Gamero, se trata de Luis Paredes, quien no fue parte del equipo a causa de una lesión ocasionada por un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, que lo mantendrá alejado de las canchas conforme a su evolución, pero se estima que se perdería de 3 a 4 semanas.

De todas maneras, el delantero oriundo de Puerto Rondón, quien fue titular en el partido frente al Deportivo Cali, no se quedó en su casa, sino que acompañó al equipo desde la tribuna del estadio y lo particular no fue tanto su asistencia al Campín, sino la manera en que llegó, pues una foto en redes sociales delató que llegó con sus muletas y en TransMilenio al partido.

A continuación la fotografía que delató a Luis Paredes caminando por el puente luego de bajarse de TransMilenio:

Escena random del día: Luis 'Arauca' Paredes se baja del Transmilenio en muletas y llega al estadio para apoyar a su equipo.#Millonarios #Nacional pic.twitter.com/GYpDHrK4Se — Andrés Magri (@AndresMagri) August 27, 2023

Millonarios despertó y pretende defender el título:

Aunque el inicio de campaña para los dirigidos por Alberto Gamero fue irregular, ya ha sumado 7 puntos en sus últimos tres partidos, hecho que le ha permitido ascender varias casillas en la tabla de posiciones del ‘todos contra todos’ y se ubica de cuarto con 12 unidades.

El próximo partido del cuadro ‘Embajador’ por la Liga BetPlay 2023-2 será frente a Rionegro Águilas, el próximo domingo 3 de septiembre.