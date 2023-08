Dominic Wolf le lanzó tremenda pulla a la FCF y encontró práctica solución para vestirse de Colombia

El influencer alemán Dominic Wolf recibió una dura prohibición por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, que no le permitía utilizar la camiseta de la Selección en sus videos por no tener permiso para lucrarse con este producto. El alemán no se quedó ‘de brazos cruzados’ y se adelantó con ‘una jugadita’ para poder ponerse ‘la de Colombia’.

Dominic Wolf encontró una práctica solución para poder vestirse con ‘la de Colombia’:

El influencer utilizó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores que lanzará su propia camiseta

“Les presento la nueva camiseta que me pondré para los partidos de la Selección y para mis videos mostrando lo mejor de Colombia. Miren esta belleza de diseño”, dijo Wolf en su video y continuó con su pulla:

“Lo bueno es que las camisetas solo tienen el logo de mi marca de ropa registrado en la superintendencia, así que nadie viene a reclamarme derechos de autor. Si ustedes también quieren utilizar su camiseta, yo nunca reclamaré derechos de autor porque si ustedes la compran con su propio dinero, deberían usarlas cuando ustedes quieren”, concluyó el influenciador alemán.

Wolf aseguró que en unas pocas semanas estará a la venta las camisetas y mientras tanto él, seguirá hablando bien del país en sus videos, mientras que los usuarios que siguen su cuenta lo llenaron de elogios:

- “Esooooo 😂🇨🇴🇨🇴👏🏼👏🏼👏🏼 ¡están divinas!”.

- “Los mejores diseños 😍😍”.

- “De una me compro una para hacer mis vídeos de salsa ❤️ en Paris 🇨🇴 apoyando al parcero”.

- “Felicitaciones ves que si se podía, faltó los beusos y las chaquetas , que acompañen las camisetas”.

- “Todas Me encantan 😍 y también que sea tu propia marca 👍 te admiro por tu amor por mi país 🇨🇴”.

A continuación le presentamos el video: