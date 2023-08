¿Y Lucas? América contará sorpresivamente con uno de sus más recientes DT vs Santa Fe

La continuidad de Lucas González como entrenador del América está pendiendo de un hilo y el partido vs Santa Fe podría ser el último en caso de no conseguir la victoria. Ante esto, Jorge ‘Polilla’ Da Silva estuvo muy atento y confirmó que estará en el Pascual Guerrero.

Aunque durante la mañana de este sábado 26 de agosto, el América confirmó que González seguirá en el banquillo ‘escarlata’, no fue una decisión unánime, pues la dirigencia quería despedir al bogotano, pero fueron los jugadores quienes ‘se metieron’ a defenderlo.

Los futbolistas ‘bancaron’ a Lucas y le dieron ‘una vida más’ contra Santa Fe, en el partido válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2023-2. Este compromiso no solamente será relevante porque se definirá si el exÁguilas Doradas continúa en ‘los diablos rojos’ sino porque contará con la presencia de un viejo conocido.

América contará sorpresivamente con ‘Polilla’ Da Silva vs Santa Fe

Resulta que el estratega uruguayo, quien supo dirigir al América durante 2017 y 2018, tiempo en el que consiguió mantener la categoría del equipo en su lucha desesperada por no regresar a la ‘B’, pero presentó su renuncia a inicios de 2018 por bajo rendimiento y presión de los jugadores.

De todas maneras, el exfutbolista, también del América, ha demostrado que ‘la mechita’ tiene su corazón y por eso estará en el partido crucial vs Santa Fe. No obstante, según sus palabras, no se trata de un posible regreso al banquillo escarlata, sino que este partido coincidió con sus vacaciones por Cali y decidió aprovechar para ir a alentar al equipo, pero no cerró la puerta de volver a ser DT ‘escarlata’.

“La intención es estar en el estadio alentando al América. Siempre vamos a estar muy cerca. Lógicamente hoy América tiene un entrenador, pero si un día se diera la posibilidad de volver, me sentí muy a gusto en el club y lo quiero mucho, así que veremos y las cosas se dan por sí solas después”, aseguró el Polilla.