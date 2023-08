A ‘Cata’ Usme la tienen en la mira desde México ¿será su proximo equipo?

Tras la histórica participación de la Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023, Catalina Usme que actualmente es jugadora de América de Cali, ha recibido varias propuestas de equipos internacionales que la tienen en la mira por ser la goleadora histórica de la CONMEBOL. Catalina Usme, está por definir lo que será su futuro con el equipo ‘Escarlata’, un club en el que la futbolista tiene mucho recorrido.

Le puede interesar: La FIFA tomó primera medida en contra de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

Según lo han contado algunos medios, Catalina Usme está sosteniendo negociaciones con varios equipos y el posible destino de la ahora ‘Escarlata’ será parte del Tigres Femenil de México, equipo al que la colombiana Natalia Gaitán pertenecía.

🚨🐯 Negociaciones en proceso entre América de Cali Femenil y Tigres Femenil por Catalina Usme.



🔴 Hace días mencioné los contactos con una futbolista colombiana, hoy se puede confirmar que es Catalina Usme, capitana y mundialista por 🇨🇴



🔵 Gestiones y contactos avanzados.… pic.twitter.com/A08PmFG4ho — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 22, 2023

Usme, aunque es la jugadora que por el momento tienen en la mira, es una de las varias posibilidades, porque incluso ‘Tigres’ está buscando una de las futbolistas que ganó el Mundial.

¿Por qué ‘Cata’ se va?

Aunque inicialmente, Catalina Usme permaneció en el futbol del país para mejorar las condiciones de la Liga Femenina, en Blu Radio expresó que ya es momento de darse la oportunidad de mirar hacia las competencias internacionales “claramente, hay un montón de ofertas que estudiaré, es una buena labor en Colombia, pero es momento de darme otra oportunidad en otra parte”.

La futbolista aclaró que antes de despedirse del futbol colombiano pretende jugar la Copa Libertadores con su equipo actual “jugaré la Copa Liberadores con América de Cali, pero estoy abierta a otras posibilidades”, además ‘Cata’ Usme habló de los países que la tienen en la mira: “Hay ofertas en la mesa, muy buenas opciones, no me iré porque tengo el compromiso para Libertadores, pero si tengo la posibilidad de un buen proyecto lo haré. Están cosad de México, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo mejor”.

Catalina Usme habló que lejos de despedirse de su carrera futbolística, está en su mejor momento “me siento vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y momentos, no he contemplado lo de retirarme”.