Sebastián Viera salió en defensa de Junior y despertó críticas

Uno de los ídolos del Junior de Barranquilla, es el uruguayo Sebastián Viera, que vistió más de doce años los colores del cuadro ‘rojiblanco’. Aunque el arquero uruguayo ya se despidió del equipo, le sigue manifestando su afecto y llenándolo de piropos.

Viera además anunció que su carrera dentro de las canchas va a finalizar pronto, y en sus planes está seguir dentro de las áreas administrativas y técnicas de los diferentes equipos colombianos. Aunque Junior está pasando por un mal momento durante este semestre, y tras la salida del ‘Bolillo’ Gómez, Sebastián Viera dejó en claro que Junior es “el más grande de todos”.

Las palabras de Viera

Sebastian Viera habló con El País Uruguay acerca de sus planes futuros para cuando cuelgue los guayos. De su experiencia con el Junior dijo: “Son 10 millones de hinchas y es el equipo más grande de todos. Jugué 12 años y medio y fui capitán en 11. Te exigen como en Nacional: tenés que ir a rendir; no esperan procesos, sino rendimientos. Por algo te pagan lo que te pagan y tenés las comodidades que tenés”, por eso, afirmó que trabajar con Junior fue una de las experiencias más gratificantes de su carrera.

A pesar de los halagos, dentro de los aficionados se despertó una polémica en las redes sociales, por el número de hinchas al que se refirió, debido a que Barranquilla en promedio tiene un poco más de dos millones de habitantes.

Es entendible que el quiera engrandecer a su ex equipo y que ama la ciudad y la hinchada que alguna vez lo coreó, pero por Dios, no se exponga al ridículo hablando de cifra e historia que no tiene su club. Son un equipo rico sin más.. — Michel Jimenez (@MichelJ03396418) August 22, 2023

Sobre sus planes futuros dijo: “Estoy tomándome seis meses para ir aprendiendo cosas nuevas, para disfrutar un poco. Ya el año que viene, si (no surge nada) no juego más al fútbol, iré hacia donde me gusta, que es la gerencia deportiva. Estoy buscando hacer cosas que no he hecho en 22 años de carrera”.