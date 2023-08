Pereira sufrió una muy mala noticia a vísperas de su partido por Libertadores

Deportivo Pereira es el único equipo colombiano sobreviviente en la Copa Libertadores y se enfrentará este miércoles 23 de agosto al Palmeiras, pero recibió una muy mala noticia justo antes del partido.

Pereira sufrió una muy mala noticia:

Resulta que el futbolista Larry Angulo, quien le anotó el gol a Independiente del Valle que selló el tiquete del ‘gigante matecaña’ para los cuartos de final, se perderá los dos partidos frente al Palmeiras por una lesión que sufrió.

El atacante con pasado en equipos como América de Cali, la Equidad, Independiente Medellín, Patriotas o Deportivo Pasto está a la espera de resultados de exámenes médicos para determinar la gravedad de la lesión con exactitud, pero se estima que será aproximadamente de 5 semanas.

Algunos hinchas dejaron saber su preocupación a través de los comentarios:

- “No, pero esto es increíble hermano, ¿qué es esto por Dios?”

- “Esto es muy preocupante y lo digo por el tema de preparación física, pues algo está pasando, no puede ser casualidad, tantas lesiones. Y no me digan que es por la cantidad de partidos”.

- “A todos les dan 5 semanas, que pasa con el cuerpo médico del equipo. Alguien leí que Medina tuvo que ir a Cali para recuperar más rápido porque acá le pusieron mucho tiempo”.

🚨Larry Angulo también presenta una lesión importante y será baja para Deportivo Pereira en estos cuartos de final. El volante espera algunos exámenes para dictaminar con exactitud su incapacidad pero sería de aproximadamente 5 semanas.🔴🟡🏥 pic.twitter.com/AkOUYvmzQb — Samuel Duque (@_SamuelDuque) August 21, 2023

Pereira llega con la confianza de su lado:

Aunque el rendimiento de los dirigidos por Alejandro Restrepo en la Liga BetPlay 2023-2 no ha sido bueno, se reencontró con la victoria en la jornada 6 contra Jaguares de Córdoba el pasado sábado 19 de agosto. Adrián Balboa se despachó con doblete y el propio Larry Angulo se reportó para el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Pereira llegó a los cinco puntos de los 18 que han disputado y se mantiene en la casilla 15. El anterior partido del equipo matecaña fue contra Tigres por la Copa BetPlay y también logró ganar, en esta ocasión, 1-0.