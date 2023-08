“No me joda”: Vélez no dejó ‘títere con cabeza’ en el América de Cardona y Lucas González

Los hinchas del América no están nada contentos con Lucas González y la prematura eliminación de la Copa BetPlay 2023 a manos de Nacional y por tan abultado les da más razones para cuestionar el proceso, al igual que lo hizo Carlos Antonio Vélez, quien utilizó su cuenta de Twitter para ‘darle palo’ al conjunto ‘Escarlata’.

América volvió a perder con Nacional:

El partido de ida de los octavos de final de la Copa entre ‘Escarlatas’ y ‘Verdolagas’ decantó una superioridad importante, no solamente en el marcador (3-1), sino en el rendimiento. Hecho que desató la ira de los aficionados caleños, que esperaban encontrar alguna mejoría en el compromiso de vuelta.

No obstante, todos se llevaron la decepción que su equipo no pudo encontrar el camino para remontar la serie contra Nacional y jugó un mal partido que terminó nuevamente en favor de Nacional, esta vez, 2-1.

Carlos Antonio Vélez no pudo ser ajeno al rendimiento del equipo y con todo atacó al América.

Vélez no dejó títere con cabeza:

Carlos Antonio Vélez (WIN Sports)

Tan pronto finalizó el compromiso, Carlos Antonio dejó clara su decepción con el América, no solamente por el mal equilibrio en el método de juego, sino porque hicieron una importante inversión en el mercado de fichajes y no ha significado mejoría en absoluto:

Lo de América de Cali raya en lo ridículo. Ese fútbol que llaman valiente y/o que corre riesgos sumando jugadores en ataque, renunciando al equilibrio, es irresponsabilidad pura. No se comió más goles porque Atlético Nacional, dentro de todo, falló situaciones claras. Para jugar como en el peladero no necesitan gastar tanta plata. Además, envejecieron la nómina y la tapa, tener esa cantidad de jugadores de ataque y no más de 2 tiros a la puerta. ¡No me joda! La verdad la serie la ganó fácil Nacional y terminó bailando a la “mechita” ¡Que pesar!, escribió el analista de Win Sports en su cuenta de Twitter.