Gianni Infantino habló de las ganancias que le ha dejado el Mundial Femenino 2023

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló de las cifras de ganancias que ha dejado este Mundial Femenino. Según el presidente, esta edición de la Copa del Mundo, dejó ganancias que superan los 570 millones de dólares y aseguró que con esa cantidad “se podrán cubrir todos los gastos, pues no hay muchas competencias que puedan generar más de 500 millones de dólares”.

En temas de cifras y pagos, este Mundial se ha catalogado como histórico y como el inicio de la equidad de los pagos entre la categoría masculina y femenina. Por el momento, la selección ganadora de la copa va a tener un premio de 110 millones de dólares, esta cifra triplica la ofertada en el Mundial Francia 2019, pero está un 65% por debajo del premio otorgado en el Mundial masculino Qatar 2021, que fue de 440 millones de dólares.

🤑Gianni Infantino expuso las cifras económicas del "mejor Mundial"



🗣️"Generó más de $570 millones de ingresos (524 mill de euros)"



🗣️"No perdimos dinero y generamos el segundo ingreso más alto de cualquier deporte, por supuesto además del Mundial masculino, a nivel global" pic.twitter.com/oelZm3zJ7e — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) August 18, 2023

Las cifras de Audiencia

En mayo del 2023, Infantino advirtió no trasmitir el Mundial Femenino si las ofertas por los derechos de trasmisión de las agencias televisivas no eran justas en los países europeos, pero hasta el momento, algunos compromisos deportivos han alcanzado romper récords de audiencia. Uno de esos partidos fue el debut de Colombia en el Mundial vs. Corea de Sur, que tuvo más de 9 millones de personas conectas a la trasmisión.

Durante la llave de semifinal, de Australia vs. Inglaterra, a la trasmisión se conectaron más de 11 millones de personas, lo que lo hizo el programa televisivo más visto en la historia de Australia.

La final del Mundial femenino será el domingo 20 de agosto a las 5:00 am hora Colombia, y aunque las estadísticas favorecen al conjunto inglés, España es un seleccionado que se ha preparado constantemente y que tiene muchas ganas del título. La llave por el tercer y cuarto puesto la van a disputar Australia y Suecia, el sábado 19 de agosto a las 5:30 am.