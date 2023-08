Jugadores del Junior dejaron botado al ‘Bolillo’ y abandonaron la concentración del equipo

Junior de Barranquilla está pasando por medio de una tormenta, y a horas de un partido clave para el equipo y para afianzar la posición del ‘Bolillo’ Gómez como técnico, al cuadro barranquillero le siguen lloviendo malas noticias. Uno de los fichajes claves del equipo que ha sorprendido en el ataque no está en los convocados del juego contra el Cúcuta.

Le puede interesar: El nuevo requisito que les piden a los jugadores de Junior generó sorpresa en redes

El combinado ‘rojiblanco’ presentó en redes sociales la lista de los convocados, lo conforman 18 jugadores y se ve la ausencia de José Enamorado, el delantero que llegó de Santa Fe y fue una pieza clave en el ataque del Junior. Según El Heraldo, el jugador sufrió un esguince de tobillo en el último entrenamiento. Jefferson Martínez abandonó también la concentración, al parecer por problemas con el ‘Bolillo’.

🔥🦈 ¡MODIFICACIÓN EN LA LISTA DE CONVOCADOS PARA ENFRENTAR A CÚCUTA DEPORTIVO!



- Salen de la convocatoria: José Enamorado y Jefersson Martínez.

- Ingresan a la convocatoria: Omar Albornoz y Jaime Acosta.#VamosJunior🔴⚪️🔵 #CopaBetPlayDimayor pic.twitter.com/8LIZNx4kZr — Junior FC (@JuniorClubSA) August 16, 2023

El otro ausente

Además de Enamorado, el otro futbolista que abandonó la concentración es Jefferson Martínez, se fue en horas de la noche y aunque las cámaras lo captaron dejando el hotel y no quiso dar declaraciones. Al parecer, la relación entre el guardameta y el ‘Bolillo’ no está en su mejor momento, al parecer porque aunque Martínez pretende ser el titular en alguno de los partidos de la Copa Colombia y el técnico no lo ha permitido.

El arquero, Jeferson Martínez salió de la concentración en su lugar llega Jaime Acosta y se suma Omar Albornoz que será titular ante Cúcuta. Hay 19 convocados.



🎬#YoVeoElBordillo 📺



Nos pillamos en las noches por el YouTube de @ElAmbito



Vea Más 👇https://t.co/XMFbSwl0Oz pic.twitter.com/GwpdzykJMj — El Bordillo (@ElBordillo) August 16, 2023

A pesar, de que el semestre pasado, el arquero hizo parte de la nómina titular, “El jugador se molestó, pensó que de pronto lo iban a utilizar como titular durante este partido ante Cúcuta Deportivo”, informó el periodista Juan Carlos Rocha.

Martínez había terminado como titular el semestre pasado, por encima de un ídolo de la institución como Sebastián Viera. Sin embargo, con la llegada del uruguayo Santiago Mele, el colombiano ha permanecido en la banca. En lo que va del semestre no ha participado en ningún juego.