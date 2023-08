El nuevo requisito que les piden a los jugadores de Junior generó sorpresa en redes

Un nuevo requisito de índole sentimental y para muchos de corte conservador les están exigiendo las directivas del Junior a los nuevos jugadores que llegan a este plantel, según dio a conocer el gerente general del equipo, Héctor Fabio Báez, quien aseguró que el club está sólo recibiendo y aceptando en sus filas a futbolistas que estén casados no quieren firmar con solteros.

Esta nueva condición fue confirmada por Báez durante una entrevista con el programa Blog Deportivo, de Blu Radio que generó múltiples reacciones en redes.

Explicó que el club tiene ahora una predilección por los jugadores que ya subieron al altar porque son más disciplinados y organizados en sus descansos.

“Yo le hablo a los jugadores durante 30 o 40 minutos sobre lo que es Junior, a dónde llegó, qué compromiso debe tener, y le digo: espero que en noviembre me hayas hecho caso. Hay muchos que llegan en noviembre a firmar la carta de no renovación, y me miran y me dicen: ojalá te hubiera hecho caso”, expresó inicialmente Báez.

Cabe recordar, algunos escándalos de Junior con jugadores jóvenes que salieron de fiesta y después no daban rendimiento en los entrenamientos ni partidos como fue el caso de Luis Fernando Sandoval, quién asistió a la práctica en estado de embriaguez. Al parecer, esta administración desea jugadores más aplomados.

“Pero es que la inmadurez… por eso ahora estamos buscando que todo el que llegue, llegue casado. Aquí al jugador soltero le cuesta mucho. Hay que mirar una cantidad de situaciones. Si es soltero quién le cocina, dónde vive, cómo vive. Hay chicos que apenas inician y no tienen ni siquiera un aire acondicionado. En Barranquilla cómo descansa un chico si no tiene aire acondicionado, si no tiene un buen colchón. Hay una cantidad de cosas que parecieran nimiedades, pero al final tienen un peso inmenso en el desempeño deportivo de un jugador”, agregó el experimentado dirigente.

En redes en Barranquilla se armó un debate a favor y en contra de esta decisión.

