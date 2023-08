“El problema de Millos es de fútbol” Carlos Antonio Vélez ‘le dio palo’ al equipo por su regular rendimiento

El segundo semestre de la Liga BetPlay ya va por la Fecha 5 y Millonarios, el equipo campeón del primer semestre del año, ha generado controversia por los resultados obtenidos, ya que para la fecha 5 está en el puesto catorce de la tabla de posiciones. Carlos Antonio Vélez opinó en su audio columna acerca del juego que ha planteado este semestre Millonarios y dijo: “se ve que le están insistiendo con el tema cansancio, no se desubiquen. Este no es un tema de cansancio, es un tema futbolístico”.

Además, agregó “no se coman el cuento del título, esta exposición de esta temporada es la más iregular que ha tenido el equipo” .

Las palabras de Carlos Antonio

“Si este semestre no lo aprovechan, no van a montar nunca el equipo competitivo que necesitan para un torneo internacional” Carlos Antonio Vélez dice que aunque Millonarios merecía el título durante el semestre pasado, por el juego que Gamero ha planteado durante cuatro años para el equipo, este semestre ha demostrado una etapa muy irregular en su calidad de juego.

A pesar de que el objetivo de los ‘Embajadores’ era llegar a jugar la Copa Libertadores y este semestre el equipo no busca quedar campeón sino plantear una fórmula que los lleve a ganar la copa continental, Gamero y el equipo están teniendo muchos fallos: “Por hacer un semestre de mantenimiento y observación, le está dando oportunidades a unos y a otros, eso hace que los resultados no sean buenos. Y si le unimos que ya traían problemas con todo y el título, ¿por qué nos vamos a detener en cansancio? Nunca van a corregir esos errores que tienen”.

Lo que dice Gamero

Durante la rueda de prensa cuestionario a Gamero sobre si sentía preocupación por el equipo, a lo que respondió: “Preocupación no hay, hay trabajo. Las cosas salen y a veces no, pero preocupación no tengo”. Frente al resultado ante Jaguares declaró: “No veía por donde podían hacernos un gol, así como nosotros no éramos claros en el ataque y nos hicieron un gol en tiro de esquina. Tuvimos para empatar con el penal, pero no lo hicimos; tuvimos para descontar, no lo hicimos”.