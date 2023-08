Gamero dice “preocupación no hay” mientras los hinchas se comen las uñas tras la derrota frente a Jaguares

El equipo ‘Embajador’ sufrió una derrota como visitante frente a Jaguares 2 goles a 0. Aunque el equipo bogotano tenía llenos de expectativa a sus hinchas por su campeonato durante el primer semestre de la Liga BetPlay durante estas primeras fechas no ha encontrado formas de juego que les permitan asegurar la victoria en sus compromisos deportivos.

Durante la rueda de prensa tras el partido contra Jaguares, Alberto Gamero habló de lo que fue el partido y dio declaraciones que generaron polémica entre los hinchas del conjunto ‘Embajador’. Según en director técnico, las debilidades del equipo han sido menores y cree que el cuadro bogotano merecía un mejor resultado.

Las declaraciones Gamero

Durante la rueda de prensa cuestionario a Gamero sobre si sentía preocupación por el equipo, a lo que respondió: “Preocupación no hay, hay trabajo. Las cosas salen y a veces no, pero preocupación no tengo”. Frente al resultado ante Jaguares declaró: “No veía por donde podían hacernos un gol, así como nosotros no éramos claros en el ataque y nos hicieron un gol en tiro de esquina. Tuvimos para empatar con el penal, pero no lo hicimos; tuvimos para descontar, no lo hicimos”.

Por otro lado, habló de las mejoras que propone para el equipo y del trabajo que harán para obtener los resultados “Aquí hay deseo de trabajar, cada vez que se gana se empata o se pierde, al día siguiente hay deseo de trabajar y corregir. Tengo una nómina buena y apta para pelar nuevamente (...) son errores que vamos a corregir, pero veo a este equipo dispuesto a pelear, trabajar y clasificar nuevamente. No se puede decir que Jaguares superó o hizo ver mal a Millonarios”.

El siguiente partido del conjunto ‘Embajador’ será contra Atlético Bucaramanga.