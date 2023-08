“No saben quién soy yo”, Ortega lanzó amenaza de vuelta a quienes lo amenazaron

Michael Ortega está enfrentando amenazas en medio de su desempeño en el fútbol boliviano y el colombiano respondió con contundencia sentenciando que no tienen ni idea quién es él ni con quienes anda.

Ortega, que actualmente juega para el equipo The Strongest, en Bolivia, se ha hecho viral en el país andino y hace eco en nuestro país por sus declaraciones.

En una serie de eventos inquietantes, el futbolista denunció públicamente haber recibido amenazas dirigidas a su familia. Sin embargo, su respuesta no ha sido de temor, sino de coraje. Frente a los medios de comunicación, Michael Ortega hizo oír su voz, dejando claro que no se dejará intimidar.

Micheal Ortega advierte a quienes lo amenazaron

“He recibido amenazas de la gente no se quien sea, mandándome fotos de mis hijos por redes, nunca me había pasado eso”, contextualizó el jugador.

Las amenazas, que involucran a sus hijos y que fueron recibidas a través de las redes sociales, no han detenido a Ortega. “No saben quién soy yo, ni con qué personas ando yo allá. Tengo muchas amistades que están conmigo y ahí estamos... Eso es de mucho cuidado”, expresó el jugador de manera contundente.

Al final reiteró: “Esperemos que esto no llegue a mayores porque tengo gente en Colombia que me cuida mucho y me quiere de corazón”.

La actitud de Michael Ortega dejó claro que no teme a la situación y que por eso decidió hacerlo público para que todo tengan claro de la situación que está pasando y que él está atravesando.