¿Linda o Cata? Inteligencia Artificial respondió quién es la mejor jugadora de la selección Colombia

El partido Colombia - Inglaterra tiene ansiosos a los hinchas de la ‘Tricolor’ porque podría marcar la historia para las cafeteras, que con Linda Caicedo y Catalina Usme harán frente al compromiso. Ante esto, la inteligencia artificial se animó a responder quién es la mejor futbolista de la Selección Colombia.

¿Quién es la mejor futbolista de la selección Colombia?

Anteriormente, la Inteligencia Artificial ya se animó a predecir quién ganará el Mundial de Australia - Nueva Zelanda 2023, pero ahora se metió en la colada específicamente sobre la selección Colombia.

No obstante, y aunque parezca increíble, no incluyó a Linda Caicedo, pero no porque la crack del Real Madrid no merezca la mención, sino porque los datos están actualizados hasta 2021, cuando ella aún no le había mostrado al país todo el talento que tiene.

De esta manera, la elegida fue Catalina Usme, que desde este año ya era destacada con la ‘Tricolor’ y en el fútbol colombiano: “Usme es conocida por su habilidad en los tiros libres y su capacidad para anotar goles importantes” aseguró la Inteligencia Artificial.

¿Cuántos goles ha hecho Catalina Usme con la selección Colombia?

La delantera del América de Cali es la máxima anotadora histórica de la ‘Tricolor’ con un total de 52 goles en 70 partidos disputados y en esta Copa del Mundo ya lleva dos anotaciones (en el debut contra Corea del Sur y en octavos de final frente a Jamaica).

De esta manera, la goleadora espera aportar su tanto en el importante compromiso frente a Inglaterra que se jugará este sábado 12 de agosto a las 5:30 de la mañana (hora colombiana).