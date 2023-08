José Luis Chunga fue amenazado por haberle dicho que no a un equipo de Cali

El arquero José Luis Chunga, reciente fichaje de Independiente Medellín, ha sorprendido con sus declaraciones sinceras y directas acerca de su intento frustrado de unirse a América de Cali y Deportivo Cali, así como las amenazas que recibió por sus decisiones.

Chunga compartió con total franqueza cómo fue su experiencia en el mercado de fichajes y cómo su llegada a Medellín marcó un nuevo capítulo en su carrera.

En diálogo con el medio Zona Libre de Humo, el guardameta se refirió a todo lo que trajo la reciente temporada de fichajes del fútbol colombiano y en la que fue buscado por varios equipos.

Chunga y sus opciones de fichaje

“Nunca había tenido un mercado de fichajes tan intenso, se dio más por la terminación de mi contrato y gracias a Dios llegué a un club grande como Medellín”, expresó el portero.

El arquero no dudó en abordar las ofertas que recibió de otros equipos, especialmente del América de Cali y el Deportivo Cali. “Con América de Cali ya estaba todo listo y cerrado, me dijeron que debía esperar porque había otros arqueros en carpeta. Con todo respeto al América le dije que no, porqué yo no quería entrar en ese juego de que hoy sí, hoy no. Molestia no tengo”, señaló Chunga.

“Don Tulio Gómez es el dueño del América y él puede escoger quien quiere tener en su equipo, es respetable, yo lo llamé y le agradecí por tenerme en cuenta”, agregó al respecto.

El arquero también abordó las amenazas que recibió en las redes sociales por su elección. “Por el hecho de haberle dicho no al Cali me gané un poco de amenazas en las redes”, reveló. Sin embargo, Chunga dejó claro que su prioridad es su familia y las oportunidades que se presenten para su carrera deportiva.

De paso aclaró que “A mí me tratan de enemigo público de Cali por decir no, pero cuando Alfredo Arias llegó al verdiblanco el profe me puso en carpeta para ser arquero y los directivos le dijeron no”.

“Con la única persona que hablé del tema Cali fue Diego Quintero, le agradecí mucho que me haya llamado, no le hice contraoferta y le dije que con mi familia estaba mirando otras cosas”, compartió.

A pesar de la controversia que rodeó su rechazo a estas ofertas, Chunga destacó que mantiene un profundo respeto por ambos clubes y que su decisión no fue tomada a la ligera. “El tema de Deportivo Cali, más allá de la situación que vive, no deja de ser un equipo histórico de Colombia”, afirmó.

Y señaló que “El profe Arias cuando llegó a Santa fe también me pidió y cuando estuvo en Peñarol hizo lo mismo, ahora por cosas del destino se dio la llegada al Medellín”.