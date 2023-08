“Ese luto se pasó y dolió”: Yoreli Rincón rompió el silencio y contó su verdad sobre el veto

La histórica futbolista colombiana, que se unió a Atlético Nacional para disputar la Copa Libertadores, habló sobre lo que ha sido su paso por el fútbol colombiano en el Junior y su participación en la Sampdoria de Italia. También hizo referencia a su ausencia en la Selección Colombia y reveló que el profesor Nelson Abadía no se ha comunicado con ella.

En la entrevista del diario El Heraldo, habló de lo que ha sido su pretemporada con el conjunto ‘verdolaga’ camino a la Copa Libertadores y de como ve a la Selección Colombia caminando hacia su sueño mundialista. Conozca aquí las declaraciones.

Yoreli Rincón habló sobre su “veto”

La santanderina dijo que aunque ya pasó la ‘tusa’ por su ausencia en la Selección Colombia, es algo que ya no la desvela: “No. La verdad el Mundial no me ha dado duro, pero la Copa América del año pasado que fue en Colombia, sinceramente sí. Cuando tú tienes la conciencia tan tranquila y sabes cómo son las cosas, pues no te torturas por nada. No tengo que darle explicaciones a nadie ni esconder mis números, ahí en Google está. Tú sabes perfectamente que no es un tema futbolístico”. Además, Yoreli dejó claro que nunca le han dado una explicación por su no convocatoria y que en estos cuatro años, Abadía nunca se ha contactado con ella y tampoco fueron a Italia a evaluar su rendimiento.

“Es un ‘ratico’ porque todo duele y uno no es de hierro. Duele absolutamente. Pero yo no puedo dejar de jugar o dejar de aceptar un contrato porque no me llaman. Ese luto se pasó y dolió muchísimo en su momento, pero la vida sigue”.

A pesar de esto, Yoreli sí sueña con algún día volver a vestir la camiseta.

Su llegada a Nacional para la Libertadores

Yoreli va por la Copa Libertadores con Atlético Nacional y habló de lo que ha sido su pretemporada con el ‘Verdolaga’: “es un equipo muy noble y me han recibido con los brazos abiertos. Las jugadoras tienen un carisma increíble y ha sido muy fácil entrar en el grupo íntimo de ellas. Estamos en temas de pretemporada y más adelante tendremos partidos para medirnos”.

Nacional de apunta a llegar a la final de la Copa Libertadores, esta competencia va a ser anfitrionada por Colombia en Bogotá, Cali y Armenia.