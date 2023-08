En América hay una gran novedad respecto a uno de sus flamantes refuerzos

Segundo Víctor Ibarbo Guerrero es la gran novedad que tendrá América de Cali para los próximos días ya que el experimentado atacante, uno de los refuerzos del club para este semestre, por fin estará disponible.

El jugador de 33 años llegó como uno de los nombres más rutilantes para la segunda parte del año, sin embargo, una lesión le impidió arrancar el torneo.

En diálogo con el medio radial ‘Los Campeones FM’, él manifestó que ya tiene el visto bueno para volver a trabajas y de paso sorprendió al reconocer que estaba listo para renunciar apenas se lesionó.

Ibarbo está listo para volver em América

Sobre el presente del club y de su situación puntual, el futbolista manifestó que “No hemos perdido, estamos bien son cosas que tenemos que corregir y mi recuperación muy bien, ya mañana me dan de alta para estar con el grupo normal”.

Sobre cómo recibió la lesión refirió que “Al principio fue duro porque no haber jugado y de una vez entrenar y lesionarme así, pero bueno la recuperación ni yo me la creo que ya estoy disponible”.

Incluso manifestó que pensó en renunciar a su contrato: “Yo lo iba a hacer. Hablé con el presidente y el profe @LucasGonzalez_V y me apoyaron porque uno queriendo jugar y me voy a quedar 5 o 6 meses parado me daría duro”, señaló.

También se refirió al modelo de trabajo del profesor Licas González y sus entrenamientos que son “Exigentes como siempre, conozco al profe desde hace rato y siempre se entrega al 100% en su trabajo y eso también nos pide a nosotros”.