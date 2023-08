“Me dejo llevar”: Abadía ‘puso el pecho’ por sus controvertidas decisiones

Nelson Abadía Perth (Australia), 03/08/2023.- Nelson Abadía (Mundial de Fútbol, Marruecos) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT EDITORIAL USE ONLY AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT (RICHARD WAINWRIGHT/EFE)

La selección Colombia se enfrentará al combinado de Jamaica por los octavos de final del Mundial Femenino Australia - Nueva Zelanda 2023, pero lo tendrá que hacer sin Manuela Vanegas, que ha sido pieza fundamental para el rendimiento del equipo y ante esto, Nelson Abadía, el entrenador, dio la cara, luego que muchos lo culparan por eso.

La ‘Tricolor’ no tuvo en el banquillo a Abadía sino hasta el último partido de la fase de grupos por la sanción que acarreaba de la final de la Copa América 2022 y asimismo fue el único compromiso en el que Colombia ha perdido en esta cita orbital.

De todas maneras, las críticas no le cayeron al entrenador por perder el partido, sino por utilizar el ‘11′ de gala, pues ya tenía medio pie en la siguiente ronda y arriesgó a que una de las jugadoras se lesionara o la amonestaran y se perdiera los octavos de final.

Así fue, Manuela Vanegas fue amonestada y no estará disponible para el partido contra Jamaica, por lo que le llovieron las críticas al técnico, quien no se mostró preocupado y habló de manera certera, pero las cosas no salieron como esperaba.

Resulta que sus palabras durante la rueda de prensa dieron a pensar que se le había olvidado el reglamento sobre las sanciones por acumulación de tarjetas.

¿Qué dijo Abadía?

“En esa parte no me preocupo, me preocupa que se informen cosas que no se han hablado. Si hablaron mal de Jesucristo como no van a hacerlo de un pobre carnal. Son 45 años dirigiendo y me dejo llevar por lo que yo soy. Estoy tranquilo con eso”