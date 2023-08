“No es nada nuevo”, dieron más detalles del estado de salud de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero no ha logrado cerrar su incorporación a Racing de Argentina y aunque no hay versión oficial, los medios argentinos apuntan a que no pasó los exámenes médicos para ser contratado.

“Si bien no hay versión oficial aún, a Quintero le habrían encontrado una arritmia cardíaca. En la Academia estudian las causas y le harán un estudio más para sacar conclusiones, pero en principio la anomalía no haría caer su pase”, manifestó El Gráfico de Argentina.

Vea acá: Agente de Franco Armani dio el momento exacto en el que volverá a Nacional

Esta versión la están manejando varios medios y ha hecho eco en Colombia en donde Carlos Antonio Vélez también amplió detalles de su situación médica.

Carlos Antonio Vélez sobre el tema Juan Fernando Quintero

“Llegó el martes a Argentina y una vez el equipo viajó a Medellín, él se fue a someter a los estudios de rutina, antes de firmar el contrato que tiene pendiente hasta el 2025 con la Academia. Dicen las crónicas que la alarma llegó cuando se le detectó una pequeña arritmia. Algo que suele ser común y que ya le había ocurrido en el inicio de la temporada 2020 con River”, manifestó en Planeta Fútbol.

Vea también: Linda Caicedo se sinceró sobre su estado de salud después del partido contra Marruecos

Y agregó que “la decisión del club fue realizar exámenes más exhaustivos para descartar un inconveniente cardíaco. De todas maneras, él entrenó con los jugadores que se quedaron”.

Además, recordó el antecedente: “Lo de 2020 pasó al principio de año, cuando él sintió un cansancio mayor al normal durante los chequeos que les hacen cuando llegan de vacaciones. En ese entonces, los médicos de River le pusieron un holter, por protocolo, además de otros chequeos especializados que salió bien. Se debió a una tos y por estrés. Fue por eso, dijo el jugador en aquella época”.

Vea acá: A Juanma Lillo se le volvió a aparecer la virgen y fue anunciado por gigante de Europa

Pero dejó en claro que el tema de Juan Fernando Quintero sí será para tener cuidado: “Entonces, no es un episodio nuevo. Es algo recurrente a lo que hay que pararle bolas y ojalá se recupere porque primero la salud”.