Colombia quedó subcampeón Mundial por equipos mixtos en Tiro con Arco

Colombia logró este viernes la medalla de plata en la modalidad de compuesto por equipos mixtos de los Mundiales de tiro con arco que se celebran en Berlín, tras perder en la final frente a Estados Unidos por dos puntos, 156-154.

Sara López y Sebastián Arenas, campeones en 2021, se quedaron a un paso de un nuevo título mundial, pero la habilidad del dúo estadounidense fue determinante para resolver el choque a su favor en los cuatro sets (40-37, 79-76, 117-115, 156-154).

“Las platas y los bronces no son malos y quiero declara claro que perder tampoco lo es. Siempre esperan que sea la primera, pero incluso en mis momentos más bajos soy segunda, pero eso me satisface mucho saber que hasta cuando estoy débil todavía subo al podio”, dijo Sara López, tras no poder revalidar los tres títulos que logró en 2021.

Para llegar a la final los colombianos superaron a China Taipei por flecha de desempate tras igualar a 155; después a Estonia por 154-151 y en la semifinal ganaron a Luxemburgo por 155-153.

