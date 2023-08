A pesar de la victoria en Libertadores, a Carlos Antonio Vélez no le gustó ni un poquito el partido de Nacional

Atlético Nacional ganó contra el Raicing de argentina en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. Carlos Antonio Vélez en su columna de audio Palabras Mayores, se refirió al juego de Nacional y el fichaje de Juan Fernando Quintero al Raicing.

Carlos Antonio habló de como en el partido no se vieron goles de calidad, sino que precisamente de los seis goles marcados durante el partido diciendo: “El partido fue un monumento al error (...) El error alimenta el juego, pero a mi me gustan más los goles nacidos en virtudes y no en errores, ya ayer de los seis, cinco fueron productos de groseros errores de un lado y del otro” además señaló la participación mala de varios jugadores.

La opinión de Carlos Antonio

“Equipito de medio pelo” Carlos Antonio le ‘dio palo’ a el Raincing, criticando su defensa y las oportunidades de juego que perdieron para igualar el marcador. A Nacional, tampoco le fue bien en la critica de Carlos Antonio, diciendo que a pesar del nivel de juego que tiene el equipo, pudieron hacer un partido más compacto con mejor calidad táctica. Carlos Antonio señaló las acciones de juego de Nacional en las que les faltó saber llevar el balón y tener mayor definición de pases. Opinó sobre la gran falta de Aguirre que les costó un penal, además de la falta de Perea que para Carlos Antonio debió ser expulsado.

Hasta el momento Atlético Nacional y Deportivo Pereira se mantienen de pie en la Libertadores y van por los cuartos de final, aun quedan 90 minutos que pueden definir los equipos que seguirán en esta competencia.

El próximo partido de Nacional será viernes 10 de agosto a las 7:00 pm (hora Colombia).