¿Sin refuerzos no firma? Gamero explicó por qué no ha renovado con ‘Millos’ y acabó con las dudas

Alberto Gamero explicó por qué no ha renovado su contrato con Millonarios y dio un parte de tranquilidad a la hinchada.

El 28 de julio de 2023, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación en un aeropuerto. En la corta charla, al DT le preguntaron si no ha renovado contrato con Millonarios porque salieron algunos jugadores y no han contratado reemplazos. Gamero dio un parte de tranquilidad a los hinchas en su respuesta, pues señaló que renovaron con ‘Millos’ no depende de los jugadores que llegan o salen.

“La renovación mía no tiene nada qué ver con los jugadores. Yo estoy contento con lo que tengo, siempre he estado feliz aquí. No he querido porque malinterpretan las cosas. Mi renovación no tiene nada qué ver con jugadores. Estoy feliz en Millonarios con lo que tengo”, Alberto Gamero

Después, el técnico samario expresó que no ha querido sentarse a renovar contrato porque está enfocado en las competencias del equipo.

“Estoy tranquilo. En este momento, que estamos viajando y jugando, no me he querido sentar y desligarme de otra cosa. La renovación bien está tranquila, hay muchas habladas y no quiere que malinterpreten lo de los jugadores”, Alberto Gamero

Para concluir, Alberto Gamero hizo énfasis en que su renovación no depende de la llegada o salida de jugadores. .

“Yo estoy feliz con mis jugadores y con el plante. Si llegan bien, si no, también”, Alberto Gamero

