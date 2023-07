“No me gustó el partido” Hubert Bodhert quedó ‘amargado’ con el resultado de Santa Fe

A Independiente Santa Fe se le escapó la victoria contra Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Betplay, con un gol de Luis ‘Chino’ Sandoval a último minuto del compromiso, el marcador quedó 2-1. Los ‘cardenales’ iniciaron el partido con una ventaja de un gol de Rubén Manjarrés durante la segunda mitad del compromiso, pero con un gol de Germán Mena al minuto 87, el equipo azucarero empató el partido.

Le puede interesar: ‘Bolillo’ Gómez indignó ‘a todo el mundo’ con una disparatada frase sobre el fútbol colombiano

Tras el compromiso, el técnico de Santa Fe, Hubert Bodhert, se mostró inconforme por el resultado y el nivel de juego del equipo: “el juego no fue bueno para nosotros. No me gustó el partido y todavía no tenemos el nivel deseado”.

Las declaraciones de Bodhert

Bodhert, además de resaltar el bajo nivel del equipo capitalino, habló acerca de los cambios en ciertas posiciones que de tenerlos, mejoraría el nivel táctico de equipo “Extremos no teníamos, y no había otros jugadores para esas características. Jersson González está con Selección Colombia y Batalla, no lo pudimos inscribir. Eran los hombres idóneos para entrar. En cambio, Cali sí pudo cambiar su equipo y nosotros no. Tuve que soportar el partido con las herramientas que teníamos”.

Ante lo anterior, Bodhert dijo querer un delantero más: “Aquí cabe otro delantero. Hoy no tenemos un nombre en mente. Los que quiero están con contrato, difícil. Estamos trabajando con lo que tenemos y es lo que más importa en este momento”.

➕ “El juego no fue bueno para nosotros, no me gustó el partido, no tenemos el nivel deseado”, Hubert Bodhert, técnico de Santa Fe. pic.twitter.com/Mx0ZbnOj6G — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 28, 2023

La reacción de los hinchas a las declaraciones de Hubert fue de rechazo, ya que consideraban que el equipo si contaba con nómina para los cambios y por un mal planteamiento técnico perdieron el resultado que les daba ventaja.

El partido de vuelta

El partido de vuelta de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali será el próximo 16 de agosto en el estadio El Campin de Bogotá. Los cardenales buscan ganar el partido para conseguir el pase a los cuartos de final.