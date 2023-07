Millonarios podría despedirse de otro de sus campeones y el Pereira se lo quedaría

Millonarios VS Atlético Nacional por la final de la Liga Betplay I 2023 en el estadio El Campín de Bogotá (Juan Pablo Pino)

Millonarios no ha despegado en la Liga BetPlay 2023-2 y aunque apenas comenzó el torneo, empieza a preocupar el equipo, no tanto por su rendimiento, sino porque han salido jugadores claves y no se sabe nada concreto de fichajes.

Aunque en un principio del mercado de fichajes, el equipo dirigido por Alberto Gamero dejó claro que no estaba interesado en contratar a más futbolistas para el segundo semestre de este año, las bajas que ha sufrido el equipo.

Por un lado, Óscar Cortés se fue para el Lens de Francia y por el otro, Israel Alba fichó por el Deportivo Pasto. Pero parece que las bajas no acabarían ahí, pues se conoció el interés del Pereira por otro de sus campeones.

Luis Carlos Ruiz se iría de Millonarios:

Primer entrenamiento de Luis Carlos Ruiz con Millonarios (Tomado del Twitter de Millonarios)

El experimentado delantero, Luis Carlos Ruiz, quien a sus 36 años de edad, llegaría a su octavo equipo de la carrera y el sexto en Colombia.

Resulta que desde hace tiempo, el Pereira está buscando un delantero centro para afrontar la Copa Libertadores y aunque los hermanos Rodríguez (Ángelo y Andrey) contribuyeron para lograr la clasificación a octavos de final, al equipo de Alejandro Restrepo le caería de perlas una nueva incorporación al equipo.

El delantero no ha tenido continuidad esperada en el equipo ‘Embajador’, pues está detrás de Leonardo Castro y Fernando Uribe, así que su salida no sería descabellada. Según los periodistas Julián Capera y Samuel Duque, el equipo ‘matecaña’ ya manifestó su interés en el atacante samario, pero los diálogos de las negociaciones apenas comenzaron.

De todas maneras, el Pereira confirmó, en las últimas horas, la llegada del delantero uruguayo Adrián Balboa y será necesario esperar para conocer si seguirá buscando a Ruiz.