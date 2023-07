“Fue un sueño”: Periodista de deportes se despidió de Caracol Radio

Caracol Radio es una de las emisoras más escuchadas en todo el país y se destaca por sus icónicos programas con ‘La Luciérnaga’, ‘10 AM, hoy por hoy’, ‘Hora 20′ y también los deportivos que resaltan en la parrilla, tales como ‘El pulso del fútbol’ o el Vbar Caracol’.

Sin embargo, en la mañana de este martes 25 de julio, una periodista de larga trayectoria anunció que no continuará en este medio, ni en el otro que supo dirigir durante ocho años.

Sara Castro se va de Caracol Radio:

La periodista, quien durante varios años estuvo en diferentes programar de Caracol Radio como ‘Carrusel Deportivo’ o el ‘Vbar Caracol’ anunció el retiro de su cargo tanto de Caracol como de AS Colombia, medio en el que era la directora.

A ambos medios les dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento y despedida:

Para AS Colombia: “Agradezco la oportunidad de haber hecho parte de la historia de estos dos medios. Un honor enorme. Lideré AS durante 8 años. Un proyecto que llevó mi esencia en cada detalle. No solo logramos ser líderes en audiencia, sino que formamos a muchos periodistas que también son nuestro orgullo. Muchos de ellos crecieron ante mis ojos. Siempre es difícil dejar la casa, los afectos, pero me voy con la convicción de que hicimos un gran trabajo”.

Para Caracol Radio: “De Caracol Radio, me llevo la pasión, profesionalismo y talento, no solo en el equipo de Deportes. Muchas personas creyeron y aportaron día a día en mi trabajo. Fue un sueño haber liderado la operación del Mundial de Qatar. Gracias siempre”.

