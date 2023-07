“Pedacito de cielo”: Falcao y su esposa celebraron el nacimiento de su quinto bebé

Radamel Falcao García y Loreleí Tarón celebraron el nacimiento de su quinto bebé este lunes 24 de julio y a través de una tierna publicación le dedicaron las primeras palabras junto a las fotografías que le dan la bienvenida a este mundo.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribieron Falcao y Lorelei Tarón en la publicación compartida.

De igual manera, en las fotografías se puede observar de cerca el rostro de la bebé, también fotos de la familia recibiéndola y un mensaje final que le da la bienvenida al mundo.

A continuación le presentamos la publicación de Falcao y Lorelei:

¿Cómo se llama la quinta hija de Falcao y Lorelei?

La hija de ‘el Tigre’ con la cantante argentina llevará por nombre Heaven, que del inglés puede traducirse como Cielo.

Como era de esperarse, rápidamente la publicación se llenó de comentarios para recibir a la bebé, pero también para felicitar a Lorelei y a Falcao por la llegada de la nueva integrante de la familia:

Claudia Bahamón: “Desmayo de amor. Amor y salud para toda la familia”.

Daniela Ospina: “Bendiciones mi lore y familia ❤️❤️ esa nueva princesa”.

Daniel Habif: “👏👏👏🔥🔥🔥 que gozo”.

Fonseca: “❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

Juana Valentina: “Felicidades y bendiciones❤️”.