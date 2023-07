Linda Caicedo habló sobre dura enfermedad que padeció: “Yo soy un ejemplo de que se puede superar esto”

Con 15 años, Linda Caicedo, la delantera de la selección de Colombia en el Mundial femenino, recibió un devastador diagnóstico. Tenía cáncer de ovarios.

Caicedo ya había debutado a nivel profesional, con el América de Cali, y la absoluta de Colombia. La noticia amenazaba con poner fin a su carrera.

“Lo que recuerdo era que me tocó operarme un día y me sentía muy mal”, dijo Caicedo. “Pensé que no volvería al fútbol de primer nivel”.

Nelson Abadía, el técnico de la selección colombiana, se encargó de darle aliento en una conversación por teléfono. “Me dijo que me relajara, que vas a volver”, recordó la delantera del Real Madrid.

Hoy por hoy, es una de las mejores futbolistas juveniles del mundo.

A sus 18 años, Caicedo se apresta para su debut en un Mundial femenina. Colombia enfrentará el martes a Corea del Sur en Sídney. Y dejó un mensaje para los que luchan contra el cáncer: “Yo soy un ejemplo de que se puede superar esto”.

El partido del martes también podría marcar el debut mundialista de Casey Phair, delantera de 16 años de Corea de Sur. De madre coreana y padre estadounidense, Phair creció en Estados Unidos. No se espera que sea titular. Si salta a la cancha, se convertirá en la jugadora más precoz en un partido de una Copa Mundial, ya sea de hombres o mujeres.

“Vamos día a día”, dijo el lunes el seleccionador surcoreano Collin Bell ante preguntas sobre Phair. “Realmente no quiero que las expectativas sean desmedidas para una jugadora tan joven sin siquiera haber debutado”.

Mientras que la presencia de Phair está en duda, Caicedo es fija en Colombia, clave para sus opciones. Representa el potencial del fútbol femenino en el país.

“Es la esperanza de todos”, dijo Valentina Peña Orozco, quien cubre el Mundial para W Radio de Colombia. “Linda es la promesa de Colombia”.

Caicedo militó en la liga colombiana durante varios años antes de fichar con el Madrid en febrero. Fue la máxima anotadora de la Copa Libertadores femenina de 2021 con el Deportivo Cali. También fue proclamada como la mejor jugadora de la Copa América de 2022.

Esa actuación en la Copa América catapultó a las colombianas a este Mundial. Caicedo anotó dos goles y aportó cuatro asistencias en 10 partidos con el Madrid la pasada temporada.

El choque entre colombianas y surcoreanas podría ser fundamental para las aspiraciones de ambas de sobrevivir el Grupo H. Alemania y Marruecos completan la llave.

Abadía ha entrenado a Caicedo desde que ella tenía 12 años y la llevó a la selección cuando tenía 14 años. Dirige a la selección colombiana desde 2017. “Estas jugadoras tienen un momento brillante”, dijo Abadía.