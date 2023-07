La campaña de Tulio Gómez a la Gobernación, quiere sacar al ‘Valle de la B’

Tulio Gómez hizo oficial su candidatura a la Gobernación del Valle durante un evento en el hotel NH. Tras semanas de rumores, en donde Tulio aseguraba que quería ser parte de la política, pero estaba indeciso entre la Alcaldía y la Gobernación, para finalmente ir tras la Gobernación.

Aunque Tulio aseguró que nunca usaría a América de Cali para su carrera como Gobernador, una frase de su publicidad política dejó ver lo contrario.

JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJJAJA te amo Tulio, tenes mi voto. ❤️ pic.twitter.com/M1ATu53f6M — X Humbertoxky Fanx (@iamhumbertico) July 24, 2023

La propuesta política de Tulio

Recientemente, en una entrevista del Diario AS Colombia, afirmó que los nuevos refuerzos y las renovaciones que ha tenido el equipo de ‘diablos rojos’ no tienen relación con la campaña que viene adelantando para su candidatura de la gobernación.

“El otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría a América para hacer política, soy muy respetuoso” dijo Tulio en la entrevista.

Durante su entrevista, Tulio Gómez dijo que aunque su aspiración es llegar a la Gobernación, no pretende seguir presidiendo organizaciones de fútbol como la Dimayor o la FCF y de llegar a la Gobernación, estará ejerciendo cuatro años y va a buscar jubilarse. “Desde los 15 años no tengo patrón y llegar a la Dimayor y tener 36 patrones, no, que horror. Ni siquiera había pensado en la Gobernación, pero es una vocación de servicio. Yo ya estoy por encima del bien y el mal”, aseguró Tulio.

Por medio de sus redes sociales, Tulio compartió la oficialización de su proyecto político en donde pretende “acabar con la corrupción” y además, dio una respuesta a las críticas que lo calificaban como inhabilitado para gobernar.