Pogacar aterró a todos por lo por lo que hizo abajo de la bicicleta en el Tour de Francia

Tadej Pogacar, segundo en la clasificación general del Tour de Francia, a tan solo 10 segundos del danés Jonas Vingegaard, generó asombro y dividió opiniones al mostrar su faceta más desafiante y audaz durante su día de descanso.

La jornada de descanso, un momento crucial para que los ciclistas recuperen fuerzas y se enfoquen en la última semana de la carrera, fue aprovechada por el esloveno para más que descansar.

Él decidió aprovechar este tiempo para desconectar de la competición y divertirse junto a sus compañeros del equipo UAE Team.

Pogacar aterró a muchos con sus saltos mortales en la piscina

El esloveno Tadej Pogacar del UAE Team Emirates celebra al cruzar la meta y ganar el Tour de Flandes en Bélgica el domingo 2 de abril del 2023. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP (Geert Vanden Wijngaert/AP)

El doble campeón del Tour se dejó ver en una piscina realizando increíbles saltos mortales hacia atrás, demostrando habilidades acrobáticas que sorprendieron a sus seguidores y al público en general.

Haciendo una mortal para atrás en el dia de descanso 🫣



A Pogacar no le importa nada, lo amo. pic.twitter.com/uEjHizErNI — Tour de France ~ Rodri 💛 (@RodriSabato) July 17, 2023

Sin embargo, sus atrevidas acrobacias no pasaron desapercibidas y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

La situación generó todo tipo de comentarios, entre quienes le aplaudieron su osadía y entre quienes tildaron que fue un acto irresponsable en el que se pudo lesionar.

He visto en un vídeo a Pogacar haciendo un mortal en una piscina, Hinault jugó al tenis tras una etapa con final en Alpe D’Huez ….



Yo bajaba las escaleras para atrás por el dolor de patas. El resto era deporte de riesgo. #cuestiondecalidad — Joseba BELOKI (@josebabeloki) July 17, 2023

Pogacar, tranquilo por lo que viene

Tadej Pogacar se resbaló en la Etapa 18 del Tour de Francia 2022 y Jonas Vingegaard lo esperó (Archivo EFE)

A pesar de su arrojo y las acrobacias que realizó en la piscina, Pogacar también dejó claro que se toma en serio la competición y es consciente de la dureza de las etapas restantes. Para él, la contrarreloj será clave para el desarrollo del Tour, pero también reconoció la dificultad de las etapas de montaña, especialmente la del Col de Loze, que considera la más difícil de todas.

“Hubiera firmado antes del Tour llegar en esta situación a estas alturas del Tour. Este año me siento más controlado que en los dos anteriores. Esta vez no lanzo todas las bombas juntas, sino una a una, y cada vez a tope, al cien por ciento para ir recuperando segundos”.

Sobre su estado de forma, Pogacar admitió que “está por verse en esta tercera semana de carrera.

“Mis piernas ya se sienten bien, eso es lo más importante. Estoy feliz de estar donde estoy. El impacto que el esfuerzo realizado haya tenido en mi cuerpo está por verse después del Tour. Quizás descanse un poco entonces“, aseguró.

Para Pogacar, la importancia de la contrarreloj de este martes será clave para el podio final del Tour.

“Después de la contrarreloj haremos balance de la situación. De todos modos, las dos etapas de montaña restantes serán duras, todas decisivas para el cómputo final. Nos espera una última semana apasionante y muy interesante”, señaló.

Ataques de Jonas Vingegaard y Primoz Roglic a Tadej Pogacar en la Etapa 11 del Tour de Francia 2022 (Archivo EFE)

El doble campeón del Tour de Francia supervisó hace unas semanas el recorrido de la crono y la etapa del miércoles, en la que se subirá el Col de Loz.

“Reconocíla contrarreloj y la etapa Col de la Loze. Pero también conozco el escenario del Markstein. Conozco la región, las carreteras, así que sé perfectamente lo que me espera. Será muy duro. Desde el punto de vista del perfil, la carrera del miércoles será la más difícil, todo se concentra en el Col de la Loze. Aquí es donde hay que guardar las piernas para el ascenso final”, comentó.

Preguntado por la relevancia de la batalla psicológica entre él y Vinggaard y sus respectivos equipos, el esloveno restó importancia a dicho factor.

“No creo que juegue un papel importante. Todos están concentrados en sí mismos en este momento y piensan en lo suyo. Jonas da una gran impresión, no se mueve nervioso en absoluto en el pelotón. Es muy fuerte este año. Ya veremos, no será fácil. Son las piernas las que determinarán todo”.