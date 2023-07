Jugador expuso presuntos amaños en el fútbol colombiano y reveló cuánto le ofrecieron

No es la primera vez que se habla de amaños en el fútbol colombiano. Sin embargo, en esta ocasión, un jugador del fútbol colombiano cuenta detalles de cómo intentaron sobornarlo y hasta cuánto dinero le ofrecieron para ayudar a que se diera un resultado.

Vea acá: “Contando los días”: JuanFer pasó la página del Junior y mostró su nuevo proyecto

Aunque el fútbol colombiano tiene la magia que ‘podría pasar cualquier cosa’, hay una realidad de la que no muchos se atreven a hablar y son los presuntos sobornos a los futbolistas para amañar los partidos.

Noticias Caracol reveló una investigación al respecto y habló con una fuente directa que llegó a recibir estos mensajes. Sin embargo, el jugador, que ha estado tanto en la primera como en la segunda división del FPC, prefirió no revelar su identidad por temor a las consecuencias que podría acarrear esta denuncia.

Vea también: La leyenda continúa: Cuadrado ya encontró equipo y seguirá en la élite del fútbol europeo

Las denuncias de amaño:

“Nos encontrábamos concentrados para la final del torneo de ascenso. Recibí una llamada de un número privado en que ofrecen 70 millones por hacerme sacar a los cinco minutos una tarjeta amarilla”, reveló el futbolista.

“Me dicen que me suben el monto a 90 millones. Yo no acepto y sigo recibiendo insultos. Dos compañeros más me dicen que por una cantidad de tiros de esquina y saques de banda también ofrecían esa cantidad de dinero”, expuso el jugador.

“He conocido casos de compañeros que para ganarse la plata fácil, hacen este tema de las apuestas, se apuestan ellos mismos a que no hacen gol o que pueden hacer esta clase de faltas o penalty”, ahondó el deportista colombiano.

“El problema es que cuando entran ya no pueden salirse porque los apostadores lo ven como la plata fácil y más adelante tienen problemas porque les amenazan a la familia”, concluyó el futbolista colombiano.

A continuación la denuncia completa: