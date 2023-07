‘Millos’ se quedaría sin un refuerzo porque en el exterior también lo quieren

Aunque no está claro si Millonarios buscará contratar refuerzos para el segundo semestre de 2023 o esperará al inicio del otro año, pensando en la Copa Libertadores, un fuerte rumor surgió sobre un futbolista que llamó mucho la atención de Alberto Gamero. Sin embargo, también le interesó a un equipo del extranjero y se podría quedar con el fichaje.

¿De quién se trata?

Según adelantó Pipe Sierra, Millonarios está interesado en hacerse con los servicios de Yerson Candelo, futbolista con presente en Atlético Nacional y el mismo entrenador ‘embajador’ le coqueteó.

“Yerson es un buen jugador. Es un jugador de experiencia, que ha sido campeón. Si Yerson tiene la posibilidad de venir, bienvenido sea”, Alberto Gamero.

Sin embargo, el estratega recientemente campeón de la liga demostró que no tiene mayor conocimiento sobre esta operación: “Aunque él está en un equipo y no sé si ya terminó contrato, es un nombre que me seduce. Es un jugador que nos puede servir en dos o tres posiciones. Eso es muy interesante”.

Un equipo extranjero se podría anticipar

De la misma manera, el periodista del VBar Caracol, Diego Rueda, confirmó a través de su cuenta de twitter que hay otro equipo del exterior interesado en hacerse con los servicios de Candelo: Se trata del Aucas de Ecuador, equipo donde recientemente militó Michael Rangel.

Yerson Candelo es buscado por Aucas, campeón de Ecuador y que es dirigido por Santiago Escobar. — Diego Rueda (@diegonoticia) July 14, 2023

¿Cuándo debuta Millonarios por liga?

El conjunto bogotano jugará su primer partido de la Liga BetPlay 2023-2, buscando defender el título, el próximo sábado 15 de julio a las 8:20 de la noche, cuando visite al Deportivo Pasto.