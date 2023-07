Partido de la Selección Colombia femenina solo duró 20 minutos, ¿por qué?

La selección Colombia ya está en Australia para disputar el Mundial femenino que empezará el próximo jueves 20 de julio. Antes de empezar la fiesta, el equipo se está adaptando al cambio de horario y para ello, disputó un partido de preparación frente a la República de Irlanda, que duró mucho menos de lo esperado.

Si usted prendió el televisor en los canales nacionales y no encontró el partido, no es problema de su señal, pues este compromiso no tuvo transmisión el país, así que la única manera de enterarse cómo les fue a las representantes colombianas en tiempo real era a través de la cuenta de twitter de la selección Colombia: “@FCFSeleccionCol”.

El partido duró solo 20 minutos:

Según reveló Pilar Velásquez, el amistoso a puerta cerrada únicamente se disputó durante 20 minutos.

En un comunicado por parte de la selección de Irlanda, se confirmó que el partido se puso “demasiado físico” y la decisión, siguiendo todas las normas FIFA, fue suspenderlo por el bien de ambas selecciones.

De hecho, la irlandesa Denise O’Sullivan fue trasladada al hospital tras recibir una mala entrada en la espinilla y tras esa acción se decidió no jugar más.

🚨Informa Irlanda que El partido a puerta cerrada entre la Selección Nacional Femenina de Irlanda y Colombia el viernes por la noche terminó después de 20 minutos de juego. pic.twitter.com/tAemz2m6OQ — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) July 14, 2023

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado al respecto y se espera que en el transcurso del día aclaren qué fue lo que sucedió.

Noticia en desarrollo...