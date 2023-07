Pinto se pegó una despachada sin filtro contra directivos del Cali: “Tráfugas”

Jorge Luis Pinto salió de Deportivo Cali, pero no sin antes despacharse contra los dirigentes del club que rodean al presidente Luis Fernando Mena, de los que el entrenador dijo son unos “tráfugas completos”.

El entrenador que r enunció de manera irrevocable a final de la semana pasada, de cuenta de la llegada del jugador Luis ‘Chino’ Sandoval, a pesar de su fuerte oposición, habló con varios medios de los sucedido.

Entre esos medios, Zona Libre de Humo reveló una conversación “En un audio que hemos sido autorizados para publicar el profe @JorgeLPintoA señaló de “gente terrible” y “trafugas complejos” a algunos directivos de @AsoDeporCali”, en una publicación realizada en la noche de este miércoles.

Pinto no tuvo filtro contra los dirigentes del Cali

“La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena (Luis Fernando), me duele en el alma, porque está en medio de una gente terrible, pero bueno esa es la vida”, destaca la conversación.

En la que además pide que “Échenle ayuda al presidente, va a quedar muy solo, está en medio de unos tráfugas completos, es un gran hombre, un señor, un caballero. Qué barbaridad esto, santísima virgen”.

Además de estas palabras, antes de su ida, el adiestrador había dejado otro contundente mensaje en sus redes sociales.

Mensaje de Pinto tras su renuncia a Deportivo Cali

“Así como ya lo hice ante el comité ejecutivo del club, quiero informarle a la opinión pública que he tomado la decisión de renunciar a mi cargo.

Como director técnico del Deportivo Cali a partir de la fecha. Con profundo compromiso, profesionalismo, entrega y pasión, acepté el desafío de liderar al equipo y trabajar junto a ustedes para superar la difícil situación deportiva que atraviesa el club.

Mi intención siempre fue aportar lo mejor de mí de manera desinteresada. Sin embargo, debido a circunstancias y a la imposibilidad de compartir decisiones que no están alineadas con mis principios y valores, me veo obligado a tomar esta decisión en contra de mi voluntad y sentimiento. Siempre estaré agradecido con todos los directivos, especialmente con el presidente Mena, por confiar y creer en mí.

Quiero expresar un agradecimiento especial al cuerpo técnico, a los jugadores, al personal administrativo y operativo, a los asociados, a los periodistas y a toda la hinchada, quienes profesan un amor inmenso por su club. En mi corazón, habrá siempre un lugar reservado en verde para recordarlos con un cariño inmenso. Deseo lo mejor para el club, una institución que ha dejado huella en el fútbol colombiano y que merece estar siempre en los primeros lugares”.