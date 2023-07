Carlos Antonio no quiere más de James y Cardona en la Selección: “Les pesan las nalgas”

Edwin Cardona y su llegada a América de Cali está dando mucho de qué hablar y nuevamente Carlos Antonio Vélez apuntó contra él ante la declaración de Tulio Gómez de que ese podría ser su impulso para volver a la Selección Colombia.

El analista le dedicó buena parte de su sección, Palabras Mayores, en el programa Planeta Fútbol de Antena 2, a la llegada del centrocampista al cuadro Escarlata, la que vinculó a temas políticos del máximo accionista del club por sus intenciones electorales.

Para Vélez, la llegada de Cardona a América es política

“Lo de Cardona es muy raro. Si lo miramos desde el punto de vista político, hoy aparece en el diario El País una encuesta en la que don Tulio (Gómez) aparece en el cuarto lugar en intensión de voto… don Tulio podría ser un buen alcalde, pero yo creo que la medida es esta y no la deportiva”.

Susto

“A mí me asusta cuando él dice que es que a través de América puede llegar Cardona a la Selección Colombia. No, papá, no. Gracias”.

No más de esos

“Ya es suficiente con que llamen a James (Rodríguez) sin jugar. Que no participe nunca em competencias y lo llamen. Ya es suficiente que llamen a Yerry Mina. Estamos pues pendientes de la convocatoria de Fredy Guarín, de Ibarbo (Víctor) y de ¿Quién más… Marlos Moreno? No, ya pasó, ya fue. Tenemos otras opciones y muy buenas”.

Hilando delgado

“Al que más le sirve la contratación de Cardona, por ruido, es a don Tulio. Después, al jugador porque estaba siendo rechazado por su equipo, Racing, y queda beneficiado él y su representante, Lucas Jaramillo, que también es el representante de Néstor Lorenzo”.

Se le puede abrir la puerta

“Haciendo ruido y moviéndose en América, por ahí consigue lo que don Tulio nos advirtió de que podrían estar pensando en la Selección Nacional”.

Le pesan las nalgas

“Ahora, si lo encontramos corriendo, marcando, entrenado, saliendo, yendo y viniendo. Integral. La locura. Hay que convocarlo ya. Pero si es el trotecito cansino, las nalgas que pesan, como en lo de James. Hombre, yo creo que no”.

Lucas González

“El menos beneficiado, así por encima, en el papel. Es Lucas González porque en Águilas nos mostró que es un técnico moderno que gusta de los equipos con intensidad, ida y vuelta en el que todos trabajaban”.