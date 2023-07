Hinchas del América se burlaron por el plan ‘B’ que otros propusieron si no llega Cardona

Aunque el América de Cali dejó en claro que está interesado en hacerse con los servicios de Edwin Cardona, el mismo Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, puso un par de condiciones para su llegada. De igual manera, algunos hinchas ‘escarlatas’ no pierden tiempo y ya pensaron en el plan ‘B’ en caso que no se concrete este fichaje.

El presente de Edwin Andrés en Racing no está ni cerca de ser bueno y desde Argentina hace rato le están buscando la salida. No obstante, el equipo de Avellaneda no quería solamente rescindir su contrato, sino que esperaban recuperar algo de dinero.

Es allí donde aparece el conjunto caleño, que pensando en hacer una mejor presentación en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2023, piensa en el futbolista, de 30 años, con pasado en la selección Colombia.

Y pese a que los rumores de la posible vinculación de Cardona al América han llenado de ilusión a la mayoría de hinchas, muchos son conscientes que también puede que no se logre concretar, así que sin pensarlo dos veces, se pusieron a la tarea de pensar en una segunda opción.

El plan B de los hinchas de América si no llega Cardona:

En la cuenta de Twitter, América en Europa, que dice ser un grupo de hinchas que siguen al equipo desde el ‘viejo continente’, etiquetaron a Tulio Gómez y a Mauricio Romero, presidente del club, para proponerle la opción B si no llega Cardona. El jugador que dijeron fue Víctor Cantillo, exfutbolista de Junior y con presente en Corinthians.

Se burlaron de quienes propusieron a Cantillo:

No fue tanto porque Cantillo les parezca un mal jugador, sino que ven imposible su llegada,

JAJAJAJAJAJAJAAJ Noo pana tulio no tiene Plata pa jugadores así , no pidan eso que no va pasar nada ahí! — Esteban (@esteban2090) July 12, 2023

Jajajaajajajajajaa cantillo es mas caro que cardona — Harold Mechita SOLO ROJO (@HaroldT78095011) July 12, 2023