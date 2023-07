“Es muy bueno”: Casale quedó feliz con la eliminación de ‘Millos’ de la Sudamericana por esta insólita razón

Luego de la dolorosa eliminación por Copa Sudamericana, Millonarios se prepara para defender el título como el mejor equipo de Colombia. Antonio Casale aprovechó que el inicio de la liga está cerca para dejar ‘una joya’ que puede sorprender a muchos.

Durante el programa ‘F360′, se planteó el debate de los candidatos a ser campeones de la Liga BetPlay 2023-1 y por supuesto, Antonio Casale dio a Millonarios como su favorito.

Casale lanzó una arriesgada ‘apuesta’:

La polémica se desató cuando Casale aseguró que “Millonarios con esa nómina perfectamente puede volver a salir campeón”, dando a entender que, al menos para él, no es urgente traer jugadores para reforzarse.

Incluso cuando le preguntaron si no le gustaría que llegara otro defensor central al conjunto bogotano, muy certeramente dijo que no y dejó claro que no hay posibilidad que se vaya Juan Pablo Vargas del equipo.

Pero eso no se detuvo allí, al contrario, justificó que la eliminación de Millonarios de la Copa Sudamericana fue bueno.

Casale está feliz porque Millonarios quedó eliminado de la Sudamericana:

Víctor Hugo Aristizabal le dijo a Casale que lo bueno para Millonarios, pero malo para el hincha, es que no va a jugar torneo internacional. Sin embargo, rápidamente Antonio le dejó claro que era algo “muy bueno porque va a aprovechar en concentrarse en la liga, en la copa y a darle kilometraje a jugadores jóvenes”.

Casale complementó: “Jugar torneo internacional es un decir, porque es una fiesta que se puede acabar en dos partidos” y no dio más lugar a comentarios, pues cambió de tema a Atlético Nacional.

A continuación las palabras de Casale: