Para Carlos Antonio Vélez, la transmisión del Millonarios vs Nacional fue ‘chimborria’

Carlos Antonio Vélez habló del partido que disputaron Millonarios y Atlético Nacional en los Estados Unidos y, entre otras, apuntó contra la transmisión que le pareció ‘chimborria’.

Del partido que ganó el cuadro bogotano por 1-0, con anotación de Leonardo Castro, quedaron varios temas en el ambiente que el analista tocó en su programa, Planeta Fútbol, de la emisora Antena 2.

Según Vélez, la anotación de Millonarios fue ilegal y la mayoría no lo notó por culpa de la mala calidad de la transmisión.

Gol ilegal

“Es un gol ilegal porque viene de una acción de presunto fuera de lugar de Atlético Nacional en el que se invalida la anotación por ese hecho. Cada vez que se va a hacer un cobro, la pelota tiene que estar quieta. No puede moverse ni media circunferencia porque es ilegal el cobro”.

Un muchachito de árbitro

“El árbitro que dirigió el partido, un gringuito recién ‘destetadito’, ni se dio cuenta y sus auxiliares estaban comiendo crispetas. Pero, en el momento en que se sanciona la presunta posición adelantada, una repetición en el entretiempo deja ver que cuando Montero le lanza la pelota a Castro, la misma está en movimiento”.

Vélez tildó de chimborria la transmisión del Millonarios vs Nacional

“No se pudo ver bien porque las cámaras las pusieron como si fuera un partido de baloncesto o un partido de hockey. Una transmisión con un montón de cámaras, pero mal ubicadas. No estaban óptimas para fútbol. Entonces no se pudo ver si fue o no fuera de lugar. Los planos muy corticos. Nunca vi un plano largo. Era muy complicado. Una transmisión ahí chimborria”.