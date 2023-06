Egan recibió un emocionante mensaje de su mamá antes de empezar el Tour de Francia: “Eres mi superhéroe”

A través de las redes sociales, Egan Bernal recibió emotivo mensaje de su mamá antes de que empiece el Tour de Francia 2023. El ciclista correrá la gran carrera tras más de tres años de ausencia y ‘no cabe de la dicha’.

Le puede interesar: “No era un hincha”: duro relato de periodista robada en festejo de hinchas de ‘Millos’

Recientemente, Egan Bernal utilizó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotos de su participación en diferentes ediciones del Tour de Francia. Las imágenes, que recordaron su consagración en 2019, estuvieron acompañadas por un mensaje. Egan recordó los difíciles momentos que pasó en los últimos años y demostró su emoción por volver a participar en la competencia de ciclismo más importante del mundo.

Este año va a ser el más especial porque voy a estar en la línea de salida habiendo ya ganado la carrera más importante Gracias a Dios. Nunca pensé estar de nuevo acá, pero si me hubieran puesto a elegir una carrera que hacer por última vez entonces sería esta. Han sido tiempos difíciles donde he necesitado la ayuda de mucha mucha gente y cada pedalazo va a ser en honor a ellos; desde los enfermeros que me cuidaron en el min 0, mi familia, amigos, doctores, equipo y en especial Mafe Motas por la paciencia y el amor que me ha dado. Mi 4to Tour está acá y mi mayor objetivo va a ser inspirar gente.

— Egan Bernal